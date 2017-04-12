Küçük Bir Aşk Masalı
1 Kadın ve 1 Erkek.. Birbirine aşık ama bir o kadar da burnunun dikine giden bir çift..Tanışmaları ile başlayan hikayeleri geçmiş zaman,şimdiki zaman ve gelecek zaman içinde geçen,seyircilerin de oyunun içine dahil olduğu 2 perde komedi.
1 Kadın ve 1 Erkek.. Birbirine aşık ama bir o kadar da burnunun dikine giden bir çift..Tanışmaları ile başlayan hikayeleri geçmiş zaman,şimdiki zaman ve gelecek zaman içinde geçen,seyircilerin de oyunun içine dahil olduğu 2 perde komedi. Kadın ve erkek ilişkilerinin mizahi bir dille anlatıldığı herkesin kendinden birşeyler bulabileceği sıcacık bir romantik komedi.
Yaş Sınırı: Yaş sınırı henüz tanımlanmamıştır.
Oyuncular: Cantuğ Turay, Begüm Topçu Turay
Yazan: Cantuğ Turay
Yöneten: Nermin Uğur
Yaş sınırı henüz tanımlanmamıştır.
Detaylar :
İl : Ankara
İlce : Çankaya
Mekan : Tiyatro Kafe
Mekan Adresi : Tunalı Hilmi Cad. No: 111/8
Başlangıç Saati : 12.04.2017 20: 30: 00
Bitiş Saati : 12.04.2017 21: 30: 00
Kategori : Küçük Bir Aşk Masalı
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır