Küçük: "Başarılı İdareci, Yapan Değil, Yıkandır"

Bursa'da düzenlenen Rising City Gayrimenkul Fuarı ve 15. İnşaat Fuarı kapılarını açtı. Kentsel dönüşümün önemine dikkat çeken Bursa Valisi İzzettin Küçük, günümüzde başarılı idarecinin yapan değil, yıkan olduğunu söyledi.



BTSO, TÜYAP Bursa Fuarcılık ile birlikte yeni fuarlara imza atmaya devam ediyor. Gayrimenkul ve inşaat sektörünün iş hacmini güçlendirecek fuarlar için 33 ülkeden 300'den fazla yatırımcı Bursa'ya geldi. Her iki fuarda 50 bin liradan 5 milyon liraya kadar projeler görücüye çıktı. 250 firmanın yer aldığı fuarı 23 Nisan'a kadar 60 binden fazla kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.



Fuarın açılışında konuşan Bursa Valisi İzzettin Küçük, "Günümüzde, benim kanaatime göre, başarılı idareci, yapan değil, yıkandır. Özelikle şehir merkezlerinde hızlı şehirleşmenin getirdiği bir sonuç olarak insanların nefes alabileceği geniş alanlar yok. Ne kadar geniş alan, yeşil alan, sosyal alan yaparsan, bence başarının kıstaslarından bir tanesi de bu olacak. Bir söz var; 'evin içi sizin, dışı herkesindir.' 'Yaptım gitti' demek olmaz. O şehirde insanlar sabahleyin sevinçle kalkmalı. Uyandıkları zaman insana şehir enerji vermelidir. Bu neyle verilecek peki? Bence biraz daha estetikle, insani değerlerin daha ön plana alındığını bir mimari ile verilebilir" dedi.



Türkiye ekonomisinin lokomotif şehri Bursa'yı fuarcılık alanında bir cazibe merkezi haline getirmeyi hedeflediklerini dile getiren Başkan Burkay ise, inşaatın sektörünün yaklaşık 200 farklı meslek grubunu harekete geçirdiğini belirtti. Başkan İbrahim Burkay, "Sektörün taşımış olduğu dinamik yapı ve bölgemizin yatırım potansiyeli, fuarlarımızla birlikte Bursa'mızın cazibesini daha da artıracaktır. Fuar organizasyonlarıyla birlikte 33 ülkeden 300'ü aşkın yatırımcıyı inşaat ve gayrimenkul sektörü temsilcileriyle bir araya getireceğiz. Körfez ülkeleri başta olmak üzere Türki Cumhuriyetleri, Avrupa ve Arap ülkelerinden gayrimenkul ve inşaat sektör temsilcilerini Bursa'da ağırlıyoruz. Yapılacak ikili iş görüşmeleri ile Bursa'mızın yeni yatırımlarla daha da büyüyeceğine inanıyoruz" diye konuştu. - BURSA