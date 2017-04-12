Küçük Ayrıntılardan Cinayetleri Aydınlatıyorlar

METİN BOLAT - Konya polisi, "kayıp" başvurusunda bulunulan kişiler üzerine başlattığı çalışma kapsamında son beş ayda ince kemik, bacaktaki platin ve gazete haberi gibi ipuçlarından yola çıkarak aralarında yıllar önce işlenenlerin de olduğu 5 cinayeti aydınlattı.



İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman'ın talimatıyla "kayıp" başvuruları üzerine çalışma yürüten ve kent merkezinde faili meçhul cinayet bırakmayan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, başvuruları büyük titizlikle inceliyor, bazen bir dosya üzerinde saatlerce fikir yürütüyor.



Çalışmalarda hiçbir şüpheye yer bırakmadan gece gündüz çalışan ekipler, küçük delillerden büyük ayrıntılara ulaşmaya çalışıyor.



Resmi kurumlardaki hesap hareketliliği gibi çeşitli araştırmalar neticesi kayıp kişinin yaşayıp yaşamadığını tespit eden ekipler, kişinin öldürülmüş olabileceği şüphesi arttığında çalışmasını bu yönde yoğunlaştırıyor.



Yüzlerce kişiyle görüşen ekipler, ince kemik, bacaktaki platin, bir gazete haberi gibi küçük ayrıntılardan son beş ayda aralarında yıllar önce işlenenlerin de olduğu faili meçhul 5 cinayeti aydınlattı.



Cinayetleri aydınlatmaları için küçük bir ipucu yetiyor



Konya'da 14 yıl önce ortadan kaybolan Ümmü Şimşek'in öldürülmüş olabileceğini düşünen ekipler, kayıp tarihinden itibaren taradıkları yerel ve ulusal gazetelerde ipucu aradı.



Yerel bir gazetenin 22 Haziran 2003 tarihli haberinden yola çıkan ekipler, kemerle boğularak öldürüldükten sonra cesedi 2003'te Konya-Beyşehir karayolunda bulunan bir kadının, kimliği tespit edilemediği için kimsesizler mezarlığına defnedildiğini tespit etti. Ekipler, bu cesedin Ümmü Şimşek'e ait olduğunu belirledi.



Kadının 22 Şubat'ta gözaltına alınan 5 akrabasından 3'ü tutuklandı, 2'si tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



Konya-Ankara karayolunun 37. kilometresinde 23 Nisan 2001'de bir kişinin silahla öldürülmesine ilişkin çalışma başlatıldı. Cesedin, Ilgın ilçesinde taş ocağı işleten müteahhit Ali Ergün'e (41) ait olduğunun belirlenmesine rağmen cinayet bugüne kadar aydınlatılamadı.



Ergün'ün taş ocağı işlettiği Ilgın'da çalışmalarını yoğunlaştıran ekip, ilçedeki inşaatlarda çalışan işçileri SGK kayıtlarından tek tek tespit etti. İnşaatta çalıştıkları belirlenen işçilerden Deniz B. (33), Soner S. (35), Ramazan S. ve o dönemde asker kaçağı Halil V'nin (40), olay günü eşyalarını almadan ilçeden ayrıldıkları belirlendi.



Harekete geçen polis, cinayetten 16 yıl sonra Deniz B. ile Soner S'yi Zonguldak'ta, Ramazan S'yi Manisa'da, Halil V'yi de İstanbul'da yakaladı. Zanlılar, tutuklandı.



Bacak kemiğinden yola çıktılar



Selçuklu ilçesi Sarayköy mevkisinde 11 Kasım 2016'da yanmış ve parçalanmış erkek cesedi bulundu.



Ekipler, ceset üzerinde yaptıkları araştırmada bacak kemiklerinin olması gerekenden daha ince olduğunu fark etti.



Uzmanlarla yapılan görüşmelerde çokça hareket eden kişilerin bacak kemiklerinin ince olabileceği bildirildi. Kayıp ihbarında bulunulan İsmail Kazancı'nın (53) el arabasıyla seyyar satıcılık yaptığı öğrenildi. DNA örnekleriyle ceset parçaları uyumluluk gösterince cesedin Kazancı'ya ait olduğu belirlendi.



Kazancı'nın en son görüştüğü Tuncay Y. (30) ve Bayram B. (26) ekiplerce gözaltına alındı. Zanlılar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Konya'da tabancayla öldürüldükten sonra cesedi araç içinde yakılan bir kişi, bacağındaki platinden teşhis edildi. Öldürüldükten sonra aracının ateşe verildiğini belirleyen ekiplerin gözaltına aldığı Mehmet A. tutuklandı.



Kentte 12 yıl önce kayıp başvurusunda bulunulan 50 yaşındaki Şahika Atabek cinayeti de büyük bir titizlikle aydınlatıldı. Kadının ulusal bir gazetede gördüğü çocuk bakıcılığı ilanı için Antalya'ya gittiğini belirleyen ekipler, ilan sahibine ulaştı. İlanın başka birinin adı kullanılarak verildiği anlaşıldı.



Muhtarlık kayıtlarından doğru olmayan beyanlarda bulunduğu tespit edilen şüphelinin gerçek kimliğine ulaşmak için çalışma yürütüldü.



Nüfus suretleri üzerindeki çalışmalarda fotoğrafın Efrail G'ye ait olduğu (63) öğrenildi.



Kocaeli'nde gözaltına alınan ve tutuklanan zanlı, elektrik akımına kapılarak öldüğünü öne sürdüğü bakıcının cesedini valize koyup çöp konteynerine attığını itiraf etti.