Küçücük 2tb Kişisel Bulut, Depolama Problemine Kablosuz Çözüm!

Bu küçücük 2TB Kişisel Bulut, Tüm Depolama Problemlerinizi Çözebilir!





2TB Kişisel Bulut, depolama problemlerine Kablosuz Çözüm imkanı sunuyor.



Hepimiz Dropbox ve Google Drive gibi bulut hizmetlerini kullanmaya alışkınız. Ancak dosyalarınızı yanınıza alabilmek ve kablolarla uğraşmadan onlara ulaşmak çok hoşunuza gidecek.



Fasetto Link'inde ön gördüğü şey bu.



Nedir?



Temelde yalnızca 2 inç genişliğinde kare bir ünitede Link, kişisel bir bulut, kablosuz bir etkin nokta ve yedekleme aygıtı görevi görebilen kablosuz bir sabit sürücüdür.



Ayrıca mevcut bulut hizmetlerinizle entegre olabilir ve çok küçük bir şeye göre etkileyici özellikler taşır:



256 GB/ 512 GB / 2 TB of V-Nand storage

Up to 2,500 MBps write/ 1,500 MBps read

Bluetooth 4.0

802.11ac Wi-Fi up to 1,900 Mbps

2 x 2 x 1 inches

IP68 waterproofing

Military standard Shockproof build

5 hours streaming battery life (2 weeks standby)

Optional battery pack for 8 hours streaming/4 weeks standby

USB-C port for charging and data

2048 bit encryption

LTE Cellular option

Connectivity for up to 30 devices, 15 of them streaming



Android ve iOS uygulaması ile resimleri kolayca yükle!





Kesinlikle iyi düşünülmüş bir cihaz. Cep telefonunuzdan çektiğiniz resimleri Android ve iOS uygulaması sayesinde bu kişisel buluta oldukça kolay yükleyebilirsiniz. Üstelik kablo derdi yok!



Wi-Fi üzerinden sürücüye bağlanıldığında İnternet bağlantınız kesilmez. Ev Wi-Fi ağınıza bağlanan cihaz diğer aygıtlardan da kolaylıkla ulaşılabilir.



Her zaman baülı kalmak isteyeler için LTE SIM desteği de var ve 30 tane kullanıcıya kadar bir HotSpot internet noktası olarakta kullanılabilir.



link, 64 bit işlemci ve 4 GB RAM, yüksek kaliteli video akışını sağlar. 1080p kalitesinde videolar çekebilirsiniz.



Ne zaman satışa sunulacak? Fiyat ?





Cihaz Nisan ayında satışa sunulacak. Link 256GB sürüm için 349$, 512GB için 499$ ve 2TB için 1.149$ satış fiyatı ön görüyor.



Bu rakamlarla ne kadar cazip bilemiyor. USB-C üzerinden sabit bir diski kullanmak yeri daha çok kablosuz yeteneklerine ihtiyaç duyanlar için cazip gelebilir.



Link on Fassetto



http://www.teknotalk.com/2tb-kisisel-bulut-52485/