Kubilay Kanatsızkuş Gol Orucunu Bozdu

Bursaspor'un genç yıldızı Kubilay Kanatsızkuş, dün oynanan Karabükspor maçında attığı golle 9 maçlık aranın ardından ligde yeniden golle tanıştı. Gol sayısını 6'ya çıkaran genç oyuncu, performansıyla da alkış topladı.



Yeşil-beyazlı ekip, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında sahasında karşılaştığı Kardemir Karabükspor'u 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın 57. dakikasında attığı golle perdeyi açan isim olan genç oyuncu Kubilay Kanatsızkuş, ligdeki gol sayısını da 6'ya çıkardı.



"Ertuğrul'a yapılanlar gereksizdi"



Ligde daha önce Atiker Konyaspor, Galatasaray, Antalyaspor, Gençlerbirliği ve Trabzonspor maçlarında da gol sevinci yaşamayı başaran Kanatsızkuş, Karabükspor maçında çok iyi mücadele ettiklerini belirterek, şunları söyledi:



"Maçı istediğimizi maçın başından beri belli ediyorduk. Gol biraz geç geldi ama güzel bir galibiyet elde ettik 3-0'lık net bir skorla. Çok iyi bir oyun oynadık. Taraftarlarımıza da teşekkür ediyoruz, bizi iyi desteklediler. Sadece ben Ertuğrul için parantez açacağım. Ertuğrul benim kardeşim. 8 sene aynı takımda oynadık. Buraya kadar geldik. Ertuğrul canını dişine takarak oynayan bir oyuncu. Ona biraz haksızlık ettiler gibi düşünüyorum ben. Uzun yıllar bu formaya hizmet edecek. Gereksizdi bence."



Genç oyuncu Ertuğrul Ersoy, mücadelenin 58. dakikasında oyundan alınırken taraftarlardan gelen tepkilerin ardından doğrudan soyunma odasına gitmişti. Genç oyuncunun tepkiler sebebiyle soyunma odasında ağladığı öğrenildi. - BURSA