Küba'da Yolcu Uçağı Düştü: 39 Ölü

Küba'da yolcu uçağının düşmesi sonucu 39 kişi hayatını kaybetti.



Küba'da AeroGaviota Havayolu şirketine ait Antonov An-26 yolcu uçağı, Pinar del Rio eyaletindeki Las Lomas de San Cristbal bölgesine düştü. İlk belirlemelere göre kazada 39 kişi hayatını kaybederken, uçağın düştüğü bölgenin dağlık alan olması nedeniyle ulaşımın zor olduğu belirtildi.



Yerel haber portalı Ciber Cuba, kazaya ilişkin, "Küba havayolu şirketlerinden meydana gelen kazayı teyit ettik ve ne yazık ki kayıpların da bulunduğunu doğrulamış bulunuyoruz" açıklamasını yaptı. - HAVANA