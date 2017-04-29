Küba'da Askeri Uçak Düştü: 8 Ölü

Küba'nın batıdaki Artemisa bölgesinde askeri uçağın düşmesi sonucu 8 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Küba'da Askeri Uçak Düştü: 8 Ölü

Küba'nın batıdaki Artemisa bölgesinde askeri uçağın düşmesi sonucu 8 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir yetkilinin belirttiğine göre, Küba ordusu tarafından işletişen ve devlet kurumlarına hizmet veren Aerogaviota Havayoluna ait uçağın Artemisa bölgesinde düşmesi sonucu 8 kişi öldü.

Bu arada Aerogaviota'nın, ayrıntı vermeden uçağın düştüğünü doğruladığı kaydedildi.

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