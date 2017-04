Nazlı Durlu ve Ziya Demirel'in yönettiği Kuartet tiyatro oyunu, ikincikat sahnesinde izleyicisiyle buluşuyor.



"Kuartet, yirmili yaşlarında yeni evli bir çift olan Berk ve Ece'yle, on yılı aşkın bir süredir evli olan Süreyya ve Edip'in, farklı kombinasyonlarla yaptıkları 13 buluşma aracılığıyla bu dört farklı bireyi cinselliğe ve aşka yaklaşımları üzerinden anlamaya çabalıyor.



Çift olarak tek tek var olabilmek ne kadar mümkündür? Bir kalp birden fazlasını sevebilir mi, peki ya ikiden fazlasını?"



Yazan: H. Can Utku



Yönetenler: Nazlı Durlu - Ziya Demirel



Oynayanlar



İdil Engindeniz Şahan



Tonguç Dikme



Ayça Zeynep Genç



Ufuk Karagöz



Yönetmen Yardımcıları



Cemre Yüceök - Koray Saraçoğlu - Fatih Marcha



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beyoğlu



Mekan : İkincikat Karaköy



Mekan Adresi : Karaköy Emekyemez Mah. Sarı Zeybek Sok. Demirci Fettah Çıkmazı No: 2 Kat: 2



Başlangıç Saati : 12.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 26.04.2017 20: 30: 00



Kategori : Kuartet - Tiyatro Öteki Hayatlar



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır