Kuartet - Tiyatro Öteki Hayatlar

Nazlı Durlu ve Ziya Demirel'in yönettiği Kuartet tiyatro oyunu, ikincikat sahnesinde izleyicisiyle buluşuyor.

Kuartet - Tiyatro Öteki Hayatlar

Nazlı Durlu ve Ziya Demirel'in yönettiği Kuartet tiyatro oyunu, ikincikat sahnesinde izleyicisiyle buluşuyor.

"Kuartet, yirmili yaşlarında yeni evli bir çift olan Berk ve Ece'yle, on yılı aşkın bir süredir evli olan Süreyya ve Edip'in, farklı kombinasyonlarla yaptıkları 13 buluşma aracılığıyla bu dört farklı bireyi cinselliğe ve aşka yaklaşımları üzerinden anlamaya çabalıyor.

Çift olarak tek tek var olabilmek ne kadar mümkündür?  Bir kalp birden fazlasını sevebilir mi, peki ya ikiden fazlasını?"

Yazan: H. Can Utku 

Yönetenler: Nazlı Durlu - Ziya Demirel

Oynayanlar

İdil Engindeniz Şahan

Tonguç Dikme 

Ayça Zeynep Genç 

Ufuk Karagöz

Yönetmen Yardımcıları

Cemre Yüceök - Koray Saraçoğlu - Fatih Marcha

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Beyoğlu

Mekan : İkincikat Karaköy

Mekan Adresi : Karaköy Emekyemez Mah. Sarı Zeybek Sok. Demirci Fettah Çıkmazı No: 2 Kat: 2

Başlangıç Saati : 12.04.2017 20: 30: 00

Bitiş Saati : 26.04.2017 20: 30: 00

Kategori : Kuartet - Tiyatro Öteki Hayatlar

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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