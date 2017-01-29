Kuartet - Tiyatro Öteki Hayatlar

Nazlı Durlu ve Ziya Demirel'in yönettiği Kuartet tiyatro oyunu, ikincikat sahnesinde izleyicisiyle buluşuyor.
"Kuartet, yirmili yaşlarında yeni evli bir çift olan Berk ve Ece'yle, on yılı aşkın bir süredir evli olan Süreyya ve Edip'in, farklı kombinasyonlarla yaptıkları 13 buluşma aracılığıyla bu dört farklı bireyi cinselliğe ve aşka yaklaşımları üzerinden anlamaya çabalıyor.
Çift olarak tek tek var olabilmek ne kadar mümkündür? Bir kalp birden fazlasını sevebilir mi, peki ya ikiden fazlasını?"
Yazan: H. Can Utku
Yönetenler: Nazlı Durlu - Ziya Demirel
Oynayanlar
İdil Engindeniz Şahan
Tonguç Dikme
Ayça Zeynep Genç
Ufuk Karagöz
Yönetmen Yardımcıları
Cemre Yüceök - Koray Saraçoğlu - Fatih Marcha
Kaynak: Etkinlik.io