Kuala Lumpur Yunus Emre Enstitüsünden Etkinlik

KUALA LUMPUR (AA) – Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Kuala Lumpur'da düzenlediği ilk etkinlikte Türkiye-Malezya ilişkileri uzmanı Prof. Dr. Muhammed Rıdvan Osman'ı ağırladı.





Kuala Lumpur Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Mehmet Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, enstitü olarak ilk faaliyetlerine, Türkiye-Malezya ilişkilerinde uzman bir isim olarak kabul edilen Selangor Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Rıdvan Osman'ı ağırlayarak başlamaktan mutluluk duyduklarını belirtti.





Prof. Dr. Rıdvan Osman, YEE'deki etkinlikte yaptığı konuşmada, iki halk arasında Osmanlı döneminde başlayan ilişkilerle ilgili olarak özellikle 19. yüzyıl sonları ile 20. yüzyıl başlarında ilişkilerin farklı bir boyuta evrildiğini söyledi.



Modern dönemde tarih kitaplarında Osmanlı Devleti'nin hakkıyla yer almadığına dikkat çeken Rıdvan Osman, ilgili ders kitaplarında İslam Tarihi'nin Abbasiler döneminde Bağdat'ın yıkılışıyla sonlandırıldığını söyledi. Ancak Osmanlı Devleti'nin İslam tarihinin devamlılığının bir göstergesi olduğunu belirten Rıdvan Osman, bu anlamda yeni nesillere Osmanlı'yı anlatmanın bir sorumluluk olduğunu kaydetti.



Son dönemde Türkiye'de yaşanan değişimlerin Malezya'daki Müslümanlarca da takip edildiğini ifade eden Rıdvan Osman, özellikle Başbakan ve ardından Cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin katettiği mesafenin dikkat çekici olduğuna vurgu yaptı.



Yunus Emre Enstitüsünün ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğe üniversite öğrencileri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.