Kuaföre 412 Lira 'Duba' Cezası

ANTALYA'da işyeri önüne 2 duba koyan kuaför 35 yaşındaki Fatih Sancar'a, trafik polisleri 412 lira ceza yazdı.



Muratpaşa ilçesi Kışla Mahallesi 54'üncü Sokak'ta kuaför Fatih Sancar, devriye gezen Antalya Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı trafik polisinin, yola koyduğu 2 duba nedeniyle 412 TL ceza yazdığını söyledi. 23 yıldır esnaflık yaptığını belirten Fatih Sancar, yaşadıklarını şöyle anlattı:



"İşyerim 4 basamak aşağıda olduğu için işyerimin önüne park yapılmasın diye iki duba yaptırdım. Yolun karşı tarafına park yasağı var. Ancak benim dükkanımın önünde böyle bir yasak yok. Bunu fırsat bilenler işyerimin önünü sürekli kapatıyordu. Ben de kimse park etmesin diye duba yaptırıp koydum. Memurlar geldi ve bana 412 TL idari para cezası kesti. Bu cezanın sadece bana uygulandığı, haksızlık yapıldığına inanıyorum. Karşı tarafta park yasağına rağmen o kadar çok araç park ederken, onlara değil de bana ceza yazılması ağırıma gitti."



- Antalya