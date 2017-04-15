Kuafördeki Hırsızlık Güvenlik Kamerasında

ADANA'da saçlarını yaptırmak için gittiği kuaförde, müşteri olarak bulunan Esmehan D.'nin el çantasını çalıp, yakalanınca da 'yanlışlıkla aldım' savunması yapan 43 yaşındaki Emine Z. tutuklandı. Güvenlik kamerası ile görüntülenen Emine Z.'nin kuaföre ödemeyi de çaldığı çantadaki paradan yaptığı ortaya çıktı.



Merkez Seyhan İlçesi Çakmak Caddesi'ndeki kadın kuaförüne 23 Ocak'ta saç bakımını yaptırmak için gelen Esmehan D.'nin içerisinde 1000 TL, kredi kartları ve değerli eşyalarının bulunduğu el çantası çalındı. Esmehan D.'nin şikayeti üzerine güvenlik kameralarına ait görüntüleri izleyen polis, işyerine gelen Emine Z.'nin saçını yaptıran Esmehan D.'nin konsolun üzerine bıraktığı el çantasının üzerine montunu koyup giderken de aldığını fark etti. Kaşlarını aldıran Emine Z.'nin çıkışta da ödemeyi çaldığı çantadaki paradan yaptığını belirleyen polis, kadını gözaltına aldı. Suçlamayı kabul etmeyen Emine Z., kamera kayıtları izletilince, "Yanlışlıkla aldım. Sonra geri getirmek istedim, ama utandım" dedi. Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Emine Z. tutuklandı. - Adana