Kü Rektörü Aydın'a Plaket

Dünya Karma Dövüş Sanatları Federasyonu tarafından Kastamonu Üniversitesi (KÜ) Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın'a plaket verildi.



Dünya Karma Dövüş Sanatları Federasyonu tarafından gönderilen plaket, 3-10 Aralık'ta Ukrayna'nın Kharkiv şehrinde düzenlenen Karma Dövüş Sanatları Dünya Şampiyonası'nda ikincilik kazanan KÜ Turizm Fakültesi öğrencisi Abulfaz Mehdisoy tarafından rektör Aydın'a verildi.



Rektörlükte gerçekleşen programda konuşan Aydın, karma dövüş sanatları sporuna olan desteklerini sürdüreceklerini belirtti.



Aydın, şunları söyledi:



"Dünya Karma Dövüş Sanatları Federasyonu bize kendilerine olan destek ve katkılarımızdan dolayı teşekkür etmişler. Bu plaketi bizim adımıza dünya ve Avrupa şampiyonu, aynı zamanda son dünya şampiyonasında da dünya ikincisi olan talebemiz, sporcumuz Abulfaz Mehdisoy bizim adımıza almıştır ve bugün de bize takdim etmek için getirdi. Abulfaz'ı çok tebrik ediyoruz. Sağolsun, başarıları devam ediyor. Dünyada hem üniversitemizin, hem Türkiye'mizin, hem de Azerbaycan'ın ismini duyurmaya devam ediyor. Dünya Karma Dövüş Sanatları Federasyonu'na da bu plaketi bize layık gördükleri için teşekkür ediyoruz."



Plaketi rektör Aydın'a takdim eden Mehdisoy ise şampiyonalarda KÜ'yü ve Türkiye'yi temsil etmekten dolayı mutlu olduğunu ifade etti.



Profesyonel Dünya Kemeri'ni KÜ'ye getireceğinin sözünü veren Mehdisoy,"Destekleri için başta rektörümüz Prof. Dr. Seyit Aydın olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ederim." diye konuştu.