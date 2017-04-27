Kü'de Türk Sanat Müziği Konseri

Kastamonu Üniversitesi (KÜ) Kültür Sanat Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından Türk Sanat Müziği Solo Konseri verildi.



Bilgehan Bilgili Merkez Kütüphanesine ait salonda düzenlenen etkinlikte, KÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Sıtkı Akarsu verdiği solo konserde çok sayıda eser seslendirdi.



Konsere KÜ Rektör Prof. Dr. Seyit Aydın, Belediye Başkan Vekili Eşref Can, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Rafet Özkan, Prof. Dr. Ayhan Biber, Prof. Dr. Sezgin Ayan ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.