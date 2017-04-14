Ktü'de Çocuklar İçin "Oyun Şenliği" Düzenlenecek

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) öğrencileri tarafından "Oyun Şenliği" etkinliğinin 2'ncisi düzenlenecek.



KTÜ'den alınan bilgiye göre, Sınıf Öğretmenliği Kulübü öğrencileri tarafından "Gelin birlikte oynayalım" sloganıyla Doç. Dr. Tolga Erdoğan koordinatörlüğünde 6-10 yaş anaokulu ve ilkokul çocukları arasında 23 Nisan'da şenlik düzenlenecek.



Merkez Kanuni Kampüsü 15 Temmuz Demokrasi Alanı'nda yapılacak olan etkinliğe katılmak isteyen personelin kayıt yaptırmaları gerektiği belirtilirken, şenliğe yaklaşık bin çocuk ve 300 öğretmen adayının katılması bekleniyor.