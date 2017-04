Kto Tarafından AB Horizon 2020 Hibe Programı Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi

Kayseri AB Bilgi Merkezi tarafından düzenlenen, 'AB Horizon 2020 Hibe Programı ve İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME) Semineri'nde konuşan KTP Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, iş yeri sahibi olmayan üyeleri için kooperatif kurdukları müjdesini verdi.



AB Bilgi Merkezi bölgesel etkinlik kapsamında düzenlenen 'AB Horizon 2020 Hibe Programı ve İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME) Semineri' kentte bir otelde gerçekleştirildi. Toplantıya KTO Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, KTO Yönetim Kurulu üyeleri, Meslek Komitesi Temsilcileri ve H2020 KOBİ Aracı Hakemi Yasemin Eda Erdal katıldı.



Toplantının açılış konuşmasını yapan KTO Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, göreve geldikleri 2013 yılından bu yana gerçekleştirdikleri icraatları özetledi. KTO üyelerine, iş yeri müjdesi veren Başkan Mahmut Hiçyılmaz, "Kendi iş yeri olmayan ya da iş yeri küçük olan binin üzerinde üyemizden müracaat aldık. Bunun üzerine. Yönetim Kurulu üyemiz Bahri Coşkun başkanlığında bir kooperatif kurduk. 13 Nisan'dan itibaren, Kayseri Ticaret Odası'na müracaat etmek suretiyle, 250, 500 ve bin metrekare olarak planlanmış olan iş yerleri için başvuruda bulunabilecekler" dedi.



"Üye İlişkileri Birimi'ni kurduk"



Hiçyılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Odamıza geldiğimiz günden beri üyelerimize en iyi hizmeti vermeye çalıştık ve onların bu hizmetlerden azami şekilde faydalanması yönünde gayret gösterdik. 17 bin civarındaki üyemize daha iyi hizmet verebilmek için de, 'Üye İlişkileri Birimi'ni kurduk. Bu şekilde, üyelerimizle sürekli irtibat halinde olmak için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Uzun yıllar boyunca ihmal edilen üyelerimiz için üye temsilciliği sistemini getirdik. Bu sistemle üyelerimizin her birinin odamızda temsilcisi olmasını sağladık. Bunu çok önemsiyoruz, çünkü üyelerimizin, Odamızla sürekli irtibat halinde olmalarını, onların bize ulaşabilmelerini ve bizim de onlara ulaşabilmemizi çok önemli bir alt yapı olduğu kanaatindeyiz."



"Meslek Komitelerini göstermelik olmaktan çıkardık"



"Kayseri Ticaret Odası olarak, Meslek Komitesi toplantılarını göstermelik toplantı olmaktan çıkardık. Ayda en az bir kez yapılması gereken Meslek Komiteleri Toplantılarına, sadece asillerin değil, yedeklerin de katılmasını sağladık. Üzerinde ciddiyetle durduğumuz bu toplantılar diğer odalara, TOBB nezdinde örnek gösterildi her zaman. Biz, bu toplantıları genişletilmiş olarak da yaptık. O toplantılarda talepleri aldık, değerlendirmeye alınan bin 500 civarındaki talepten binin üzerindekini de çözmüş durumdayız."



"KTO'ya yakışır bir hizmet binası yaptık"



Bütün bu faaliyetler 1950'li yıllarda yapılan ve şehir merkezinde bulunan Kayseri Ticaret Odası eski yönetim binasında gerçekleştirildi. Ama biz, anladığımız manada icraatların eski binamızda yapılamayacağından hareketle, yeni bir binaya ihtiyaç olduğunu düşündük ve bildiğiniz gibi ulusal bir mimari yarışma düzenledik. 152 proje arasından biri jüri heyeti tarafından seçildi, ardından ulusal çapta açtığımız ihalede bir firma bu ihaleyi kazandı ve belirlenen süre içerisinde inşaatımızı tamamladık. İddia ediyorum ki, Türkiye'deki odalar içerisinde en güzel, en modern ve istediğimiz manada hizmet verebileceğimiz bir binaya kavuştuk.



"Kalite sınıfımızı C'den A'ya yükselttik"



"TSE belgelerimizin güncellenmesi konusunda faaliyet gösterdik. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Akreditasyon Kurulu tarafından akredite edilmiş olan odamızın hizmet kalite seviyesini yukarılara çıkarma noktasında gayret gösterdik. 2013 yılı Mayıs ayında göreve geldiğimizde, odamızın akredite edilmiş bir oda olduğunu ancak seviye bakımından C sınıfında olduğunu gördük. 2013 sonunda yapılan denetimde odamızı B sınıfına yükselttik. 2016 sonunda yapılan denetimlerde de, bugün Türkiye'de çok az sayıda odanın sahip olduğu A seviyesine yükselttik."



"4 yıllık icraatlarımızı kitapçık haline getiriyoruz"



4 yılı doldurduğumuz bu günlerde, 4 yıl boyunca yaptığımız tüm icraatları bir kitapçık haline getiriyoruz. Bu kitapçığı bir basın toplantısı düzenlemek suretiyle tanıtacağız. Bu kitapçık, hesap verilmesi gerektiği kanaatimizden dolayı, hesap verebilir durumda olduğumuzu gösteren bir çalışmadır.



Başkan Hiçyılmaz, konuşmasının ardından sözü, H2020 KOBİ Aracı Hakemi Yasemin Eda Erdal'a bıraktı. Yasemin Erdal, Horizon 2020 ve İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği Programları(COSME) hakkında katılımcılara bilgiler verdi.



Horizon 2020 nedir?



Horizon 2020, Avrupa'nın bilim, teknoloji ve politika uygulamalarının uyumlaştırılması amacıyla başlatılmış, Avrupa'nın araştırma ve teknoloji geliştirme kapasitesini güçlendirmek, üniversite-sanayi işbirliğini teşvik etmek, AB ülkeleri, AB aday ülkeleri ve AB'nin işbirliği yaptığı ülkelerle AB politikalarına ilişkin farklı alanlarda işbirliğini geliştirmek amacıyla yürütülmektedir. 2014-2020 yılları arasını kapsayan bir hibe programı olan H2020'nin toplam bütçesi 80 milyar Euro'dur. Projeden, Türkiye'den üniversiteler, akademisyenler, araştırma merkezleri, büyük sanayi kuruluşları, KOBİ'ler, Ar-Ge merkezleri, bilim insanları, sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, kalkınma ajansları, teknoloji tabanlı girişimciler, uluslararası örgütler ve bireysel araştırmacılar hibe programından yararlanabilir.



KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği Programı nedir?



Bu programla girişimciliğin desteklenmesi, finans kaynaklarına daha iyi ulaşma imkanı sağlanması, bölgesel düzeyde işletmelere destek sağlanması, KOBİ'lerin uluslararasılaşması ve pazarlara ulaşma becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. COSME programının bütçesi, ana eylemler olan; KOBİ'lerin finansmana erişiminin arttırılması,pazarlara erişiminin iyileştirilmesi,çerçeve koşulların geliştirilmesi ve girişimciliğin teşvik edilmesi amacıyla girişimcilere, 7 yıl için 2,3 milyar Euro hibe sağlanmaktadır. - KAYSERİ