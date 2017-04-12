Kto'nun Online Eğitim Hizmetinden 21 Bine Yakın Üye Faydalandı

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, üyelerin oda internet sitesi üzerinden sürekli alabilecekleri hizmetlere ilişkin değerlendirmede bulundu.



Hiçyılmaz, "Üyelerimiz, internet sitemizde sunulan online eğitim hizmetimize büyük ilgi göstermektedir. 21 ayrı başlıktaki eğitimlerimize, bugüne kadar 21 bine yakın üyemiz katılım sağlamıştır" dedi.



Kayseri Ticaret Odası'nın 17 bini aşkın üyesine ihtiyaç duyulan her alanda hizmet sunduğunu kaydeden Hiçyılmaz, çağın gereklerine uygun olarak dijital altyapı imkanlarının kullanılarak sanal ortamda hizmetlerin etkin şekilde sürdürüldüğünü kaydetti.



Eğitim konusuna büyük önem verdiklerini ifade eden Hiçyılmaz, Oda içinde yürütülen KOSGEB ve İŞKUR destekli eğitim faaliyetlerinin yanı sıra üyelere internet sitesi üzerinden de eğitim fırsatı sunduklarını söyledi.



Kayseri Ticaret Odası internet sitesinde, "Online Eğitim" başlığında 21 ayrı konuda eğitim imkanını üyelerin hizmetine sunduklarını belirten Hiçyılmaz, "Bu bölümde üyelerimize fayda sağlayacak olan; Kriz Yönetimi, Satınalma Yönetimi, Depo ve Stok Yönetimi, Zaman Yönetimi ve Planlama gibi başlıkları da kapsayan 21 ayrı eğitim bulunmaktadır. Online eğitim programlarına katılım sağlayan üyelerimiz, tüm başlıklardaki eğitimleri takip etmişlerdir. Üyelerimizin gösterdikleri ilgi bizleri memnun etmiş ve ne kadar doğru bir çalışma yaptığımızı ortaya koymuştur. 21 bine yakın üyemizin katılım sağladığı online eğitim sistemimizden daha çok üyemizin yararlanması bizleri mutlu edecektir" diye konuştu.



Hiçyılmaz, "Online eğitim sisteminde yer alan herhangi bir başlıktaki eğitimi, www.kayserito.org.tr internet adresinden takip eden üyelerimiz, talepleri doğrultusunda katılacakları sınavların ardından sertifika sahibi de olabileceklerdir" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ