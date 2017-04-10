Kto Karatay Üniversitesi Öğrencilerinden Halep ve İdlip İçin Kermes

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi, insanlık dramının yaşandığı Halep ve İdlib'deki sivillere yardım ulaştırmak amacıyla kermes düzenledi.



Üniversitenin kampus alanında "Halep'in Umudu Sensin" sloganıyla yapılan ve gelirinin Halep ve İdlib halkına gönderileceği kermese, üniversite öğrencileri yoğun ilgi gösterdi. Kermeste evde hazırladığı yiyecekleri satan üniversite öğrencileri, "Halep'teki, İdlib'deki çocuklar ölmesin, Müslüman kardeşlerimiz zulüm görmesin diye kermesimizi düzenledik. İnşallah onların yaralarını saracak yardımlar toplayacağız" şeklinde konuştu.



Gıda kermesi, Suriye'de gerçekleştirilen katliam ve mağduriyetlere karşı bilinci ve duyarlılığı arttırmak, muhacir olarak Türkiye'ye iltica edenlerin temel ihtiyaçlarını karşılamaya katkı sağlamak amacıyla düzenlendi. - KONYA