Kto Başkanı Hiçyılmaz: Sözleşmeli Avukat Çalıştırma Mevzuatı, Yeniden Düzenlenmeli

KAYSERİ Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, anonim şirketlerin sözleşmeli avukat çalıştırma mevzuatının yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirterek, "Türk Ticaret Kanunu'nun 272'nci ve Avukatlık Kanunu'nun 35'inci maddesinin iptal edilmesi en doğru çözüm olacaktır. Bunun yapılmaması durumunda, şirket sermayesi sınırı 1 milyon TL'ye yükseltilmelidir" dedi.



KTO Başkanı Hiçyılmaz, Türk Ticaret Kanunu'nun 272 ve Avukatlık Kanunu'nun 35'inci maddelerine göre esas sermayesi 250 bin TL ve daha fazla olan anonim şirketler ile üye sayısı 100 ve üstü olan yapı kooperatiflerinin sözleşmeli avukat çalıştırma zorunluluğuna ilişkin açıklama yaptı. Hiçyılmaz, "Şu anda ihtiyacı olsun olmasın, sermayesi 250 bin TL ve üzerinde olan bütün anonim şirketler ve ilgili kooperatifler bir avukatla sözleşme yapmak zorundadır. Avukatların ücretlerini baro belirlemektedir. Avukatlık Yasası'nın getirdiği mükellefiyetten dolayı, firmalar yıllarca hiçbir fayda sağlamayan sözleşmeli avukata maaş ödemek zorunda kalıyor. Kanun gerekçesinde (işletmeler avukat bulundurmazsa yanlış işler yapıyorlar) deniliyor. Eğer bu mantıkla gidersek, bizim veya her bir avukatın ilerde alacağı evin depreme dayanıklı olup olmadığını kontrol etmesi için şimdiden bir inşaat mühendisiyle sözleşme yapması lazım. Böyle bir mantığın kabul edilmesi mümkün değildir" ifadelerini kullandı.



Avukatı olmayan şirketlere her ay için yürürlükte bulunan ve 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari ücretin iki aylık brüt tutarı kadar idari para cezası uygulandığını hatırlatan Hiçyılmaz, şunları kaydetti:



"Şirketlerimizin ürettikleri malları ihraç etmek ve acımasız küresel rekabet pazarlarında tutunmak için çırpınmaktadırlar. Artan döviz kuru nedeni ile özellikle sanayi sektöründe üretim yapmanın maliyeti ciddi ölçüde artmıştır. Üretimin ve istihdamın üzerindeki yüklerin azaltılmasının büyük önem taşıdığı bu günlerde firmaların böylesine yüklerle karşılaşmaması gerekmektedir. SSK primi, vergi oranlarının düşürülmesi gibi konulardaki düzenlemelerin yapıldığı bir ortamda, avukat çalıştırma zorunluluğuna ilişkin de mutlaka yeni düzenleme yapılmalıdır" dedi.



Başkan Hiçyılmaz, kanun kapsamına giren üyelerden gelen tepkiler olduğunu belirterek, ilgili yasanın değiştirilmesi için girişimlerde bulunacaklarını söyledi. Hiçyılmaz, şu önerilerde bulundu:



"Türk Ticaret Kanunu'nun 272'nci ve Avukatlık Kanunu'nun 35'inci maddesinin iptal edilmesi en doğru çözüm olacaktır. Bunun yapılmaması durumunda, şirket sermayesi sınırı 1 milyon TL'ye yükseltilmelidir. Yapılacak sözleşmede belli bir ücret ödenmemeli, şirket eğer avukattan hizmet talep ederse, bu hizmet için baro tarafından belirlenen ücret ödenmelidir."



- Kayseri