Kto Başkanı Hiçyılmaz: "Mobilya Kayseri'nin Lokomotif Sektörlerinden Birisidir"

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, 13. Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı'nda (İMOB) üreticileri ziyaret etti. Başkan Hiçyılmaz, "Mobilya Kayseri'nin lokomotif sektörlerinden birisidir. Biz mobilyada başarımızı daha da artırabilirsek il ekonomisini daha da canlandırabiliriz" dedi.



Türkiye'nin tek uluslararası mobilya fuarı 13. CNR Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı (İMOB) ziyaretçi akınına uğruyor. Mobilya üreticileri açısından ve ihracata büyük katkı sağlamasından dolayı fuar, Kayserili üreticilerin yüzünü güldürüyor. Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte oda üyesi kuruluşlara destek amaçlı fuarı ziyaret etti. Fuarda üreticileri bir bir ziyaret eden Başkan Hiçyılmaz, üreticilerden müşteri bakımından olumlu tepkiler aldığını belirtti.



"Fuar yeni yılda mobilyacıların moralini yükseltiyor"



Fuarda üreticilere ziyaret gerçekleştiren Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, "Gördüğümüz kadar ve üyelerimizin verdiği bilgilere göre bu yıl fuarın özellikle yabancı katılımcı açısından çok olumlu geçtiğini ifade ediyorlar. 2016 yılı dünya ve özellikle ülkemiz açısından biraz sıkıntılı geçti. Bu sürecin neticesinde 2017'nin mobilya fuarı açısından baktığımızda moralimizi yükselttiğini söyleyebiliriz. Üreticiler inovasyon ve Ar-Ge'ye önem vermeye başladı. Ayrıca hangi ülkeye ihracat yapmak istiyorlarsa o ülkenin ihtiyaçlarına göre üretimlerini şekillendirebiliyorlar" diye konuştu.



"Mobilya Kayseri'nin lokomotif sektörlerinden birisidir"



Öte yandan, Nisan ayında Kayseri'de fuar olacağına dikkat çeken Başkan Hiçyılmaz, "Özellikle bu fuarda Kayseri açısından memnunum. Çünkü bundan 5 yıl öncesine kadar 17-18 kadar firma buradaki fuarlara katılırken şu anda 50'den fazla firmamız yer alıyor. Dolayısıyla Kayseri'den katılan firmalarımızın artması ve kendilerine dünya pazarında yer bulma noktasındaki gayretleri, ilimiz ekonomisi bakımından da çok önemli bir gelişme. Mobilya Kayseri'nin lokomotif sektörlerinden birisidir. Biz mobilyada başarımızı daha da artırabilirsek il ekonomisini daha da canlandırabiliriz. Nisan ayı içerisinde açılacak fuar Kayseri için oldukça önemli. Kayseri'deki mobilya üreticilerine de özellikle bu fuara katılmalarını tavsiye ediyorum" dedi.



"Her coğrafyaya göre ayrı tasarım ürünler yapılıyor"



Fuara katılan Kayserili bir üretici ise, "Ülkeler bulundukları konumlara ve coğrafi yapılara göre farklı ürünler beğenip talep etmekteler. Yani Afrika kıtasına satmış olduğumuz bir ürünü Avrupa pazarında pazarlamamız mümkün değil. Bunun için Avrupa pazarına göre ürünler üretmemiz gerekiyor, Afrika için de oranın kültür yapısı ve beğenisine has ürünler yapmamız gerekiyor. Bu Ortadoğu için de geçerli diğer coğrafyalar için de. Avrupa pazarı içinse genellikle sade ve şık tasarımlar üretiyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL