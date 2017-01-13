Kto Başkanı Hiçyılmaz, İsmob'da Stant Açan Üye Firmaları Ziyaret Etti

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, İstanbul mobilya fuarında (İSMOB) stant açan KTO'ya üye mobilya firmalarını ziyaret etti.



Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, İstanbul Mobilya Fuarı'na (İSMOB) katılan KTO üyesi firmaları ziyaret etti. Fuarda stant açan üye firmaları ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini ileten Hiçyılmaz, Kayseri olarak 2023 hedeflerinin ihracatta 5 milyar dolar olduğunu söyledi. Hiçyılmaz, Kayseri'nin mobilyanın başkenti olduğunu sözlerine ekledi.



Fuarda, Kayseri Ticaret Odasına kayıtlı 29 üye firmanın stant açtığını söyleyen Hiçyılmaz, "Ticaret odasına üye olan mobilya üreticilerinin stantlarını ziyaret edip kendilerine hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyoruz. Kayseri Ticaret Odasına kayıtlı 29 üyemiz bu fuara katılıyor. Mobilya sektöründe özellikle son yıllarda çok büyük gelişmeler var. Kayseri'deki firmalarımızda da büyük gelişmeler var. Üretici firmalar mobilyalarda tasarıma önem verilir hale geldi. Artık standart bir tasarım, model çıktıktan sonra onu 8-10 sene üretelim devri geçti. Her yıl yeni yeni tasarımlarla firmalar, tüketicilerin karşısına çıkıyor" dedi.



"Mobilyanın yüzde 30'u Kayseri'den"



İhracatta, katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesi gerektiğini ifade eden Hiçyılmaz, sözlerini şöyle tamamladı: "Bu süreçte Kayseri ekonomisinin belkemiği olan mobilyanın başkenti Kayseri'mizde bu sektörün daha da iyi bir hale gelmesi ancak bu fuarlara katılımla söz konusu olur. İhracatta daha katma değerli ürünlerin üretilmesine ağırlık vermek gerekir diye düşünüyorum. Biz Kayseri'nin 2023 yılındaki ihracat hedefini 5 milyar dolar olarak düşünüyoruz. Kayseri'nin mobilya üretiminde Türkiye'deki yeri biraz daha fazla, Türkiye'deki mobilyaların yaklaşık yüzde 30'unu Kayseri üretiyor. Dolayısıyla bizim daha çok ihracat yapabilme ve bu sektörde daha öncü olmamızın söz konusu olması gerekir. Çünkü Kayseri sanayisi olarak potansiyelimiz var". - İSTANBUL