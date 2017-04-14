Kto Başkanı Hiçyılmaz Banka Yetkileriyle Bir Araya Geldi

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, bankaların bölge şube müdürleriyle bir araya geldi.



KTO'dan yapılan açıklamaya göre, toplantıya, KOSGEB İl Müdürü Ahmet Özbekler, Merkez Bankası Kayseri Şube Müdürü Osman Kandıra, KTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Celal Hasnalçacı ile kamu ve özel bankaların yetkilileri katıldı.



Hiçyılmaz, burada yaptığı konuşmada, iş dünyası ile bankacılık sektörünün birlikte hareket etmek zorunda olduğunu belirtti.



Bankaların daha duyarlı davranması ve iş dünyasını daha fazla desteklemesi gerektiğini ifade eden Hiçyılmaz, şunları kaydetti:



"Türkiye'nin üretim gücünün artması, daha fazla ihracat yapabilme kabiliyetine ulaşabilmesi için yeni yatırımlar ve pazar araştırmaları için sermayeye ihtiyaç bulunmaktadır. İşte bankacılık sektörü bu bağlamda çok önemli bir görevi yerine getirmektedir. Ekonomi dünyasının işleyişi içinde yaşanan sorunlar ve aksaklıklar da bulunmaktadır. Bu sorunların aşılması ve aksayan yönlerin giderilmesi bakımından da ekonomiye yön veren bizlerin, yeni değerlendirmeler yapması önem arz etmektedir."