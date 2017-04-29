Ksyö Ekibi Han Şeyhun'da Araştırma Yapmak İçin Hazır

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (KSYÖ) Genel Direktörü Ahmet Üzümcü, Suriye'de kimyasal silahların kullanıldığı Han Şeyhun'da güvenliğin sağlanması durumunda araştırma yapmak için bölgeye gitme konusunda hazır ve istekli bir ekibe sahip olduklarını bildirdi.



Üzümcü, Hollanda'nın Lahey kentinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Han Şeyhun'a gitmek için hazırız ve biz bunun için bazı önlemler aldık." dedi.



Han Şeyhun bölgesinin muhaliflerin kontrolünde olduğunu aktaran Ahmet Üzümcü, "Onun için orada bulunan gözlemcilerle muhaliflerin bazı anlaşmalar yapmaları gerekecek. KSYÖ ekibinin araştırma yapabilmesi için önce ekibin güvenliğinin sağlanması gerekir. KSYÖ ekibinin Suriye'deki güvenliğinin sağlanması için Birleşmiş Milletler yetkilileri ile temas halindeyiz." ifadesini kullandı.



Üzümcü, KSYÖ'nün yaptığı deneyler sonucunda, Han Şeyhun'daki saldırıda sarin ya da benzeri bir toksin kullanıldığına dair bulguların olduğunu belirtti.



İlk raporun yaklaşık 10 gün içinde yayımlanmasını beklediğini vurgulayan Ahmet Üzümcü, "KSYÖ ekibi, saldırıya uğrayan mağdur ve kurtulanlardan kanıt toplayarak, numuneler üzerinde deney yapıyor. Sadece ilk incelemelere göre hareket edilmeyecek. KSYÖ ve BM uzmanlarından oluşan ayrı bir soruşturma mekanizması araştırmaya devam edecek." diye konuştu.



Üzümcü, KSYÖ'nün 20'nci yıl dönümünden bir gün önce yaptığı açıklamada da ekibinin 2016'dan bu yana Suriye'de 45 olası kimyasal silah saldırısı raporu verdiğini söylemişti.



Esed rejiminin 4 Nisan'da İdlib'e bağlı Han Şeyhun beldesine düzenlediği kimyasal silah saldırılarında yaklaşık 100 kişi yaşamını yitirmiş, 500 civarında insan da zehirli gazdan etkilenmişti.