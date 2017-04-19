Ksü ile Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi İşbirliği Protokolü İmzaladı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) ile Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi arasında eğitim, kültür ve bilimsel alanlarda işbirliğini kapsayan protokol imzalandı.



KSÜ Rektörlüğünde bir araya gelen KSÜ Rektörü Prof. Dr. Durmuş Deveci ile Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Güleç, öğrenci ve öğretim üyesi değişim programları, araştırma bursu değişimleri, araştırma ve geliştirme alanında işbirlikleri, kısa dönem kurs ve mesleki eğitimleri içeren uluslararası işbirliği protokolüne imza attı.



Töreninin ardından Rektör Deveci, konuğu Rektör Güleç'e ziyaretin anısına Kahramanmaraş Milli Mücadelesinin en önemli dönüm noktalarından biri olan Sütçü İmam olayının resmedildiği tabloyu hediye etti.