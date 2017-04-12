Kruvaziyer Turizmine Müjde

Muğla'nın Bodrum ilçesinde turizm sektörü temsilcileriyle buluşan Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, kruvaziyer turizmiyle ilgili olarak çalışmaların tamamlandığını, yurtdışından yolcu gemisi ile turist getiren işletmelere kişi başı 30 dolar teşvik vereceklerini söyledi.



Muğla ve Marmaris programının ardından Bodrum'a gelen Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı turizmcilerle bir araya geldi. Bakan Avcı, turizme destek amaçlı kruvaziyer turizmini öne çıkaracaklarını açıkladı. Buluşmada 2016 yılını da değerlendiren Avcı 2017 yılı içinde müjdeleri peş peşe sıraladı. Kurvaziyer turizmiyle Türkiye'ye yolcu getiren işletmelere Hükümet tarafından turist başına 30 dolar teşvik verileceğini belirten Bakan Avcı sektör temsilcilerini sevindirdi.



UÇAKLARA YAKIT,KRUVAZİYERE 30 DOLAR TEŞVİK



Bakan Avcı verdiği müjdenin ardından konuşmasına şöyle devam etti:



"2016 yılı çok sıkıntılı geçtiği için biz hükümet olarak turizmle ilgili çok önemli adımlar attık ve ciddi tedbirler aldık kredi borçlarının yapılandırılması gibi. Bu arada özellikle uçaklara sağladığımız yakıt desteği sektörde ciddi bir rahatlamaya neden oldu. Geçen yıl belirli firmalara verdiğiniz yakıt desteğini, bu yıl tüm yıla yaydık sadece charter uçuşlarına değil tarifeli uçuşlara da yakıt desteği sağlayacağız. Kurvaziyer turizmine de bu desteği vermek için çalışmalarımıza başladık. Teşvik vermek için Bakanlar Kurulu kararını hazırladık. Kurvaziyer turizmi gerçekten çok önemli. Özellikle bu bölgeler için kurvaziyer ile turist getiren işletmelere yolcu başı 30 dolar teşvik vermek üzere bakanlar kurulu kararımız hazır. Bunun müjdesini de buradan verelim."



"DÜNYA'DA 6'CI SIRADAYIZ "



Türkiye turizminin dünyada 6'ıncı sırada olduğunu da söyleyen Bakan Avcı, "Ülkemiz son 15 Yılda turizm de önemli bir başarı elde etmiştir. Devletimizin 2023 hedefleri düşündüğümüzde dünyada turizmde ilk altıya girerek turizmdeki başarısını göstermiştir. Turizm sektörü bir buçuk milyon insanımızın istihdam etti. Ülkemizdeki en önemli sektörlerden biridir son dönemde dünya turizmi küresel terörden etkilenmiştir. Buna Türkiye'de dahildir. Bu darboğazın açılması maksadıyla 2016 yılında turizm acil eylem planı hamilesi başlatılmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız, Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımıza da çağrı yaparak tatillerini ülkemizde geçirmelerini turizme büyük katkı sağlayacağını belirtmiştir. Avrupa'daki vatandaşlarımız düğünlerini bile Türkiye'de yapsa turizmde büyük katkısı olacaktır. İnşallah bu hamlelerle 2017 yılında turizmde etkili hamileler gerçekleştiririz yurt dışında yaptığımız fuarlarla da Turizm Bakanlığı olarak büyük faaliyetler içerisindeyiz" dedi.



Bakan Avcı'nın konuşmasının ardından toplantı basına kapalı olarak soru cevap şeklinde devam etti.



(Eren Ayhan /İHA)