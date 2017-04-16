Kruvaziyer Turizmi Yüzde 75 Küçüldü
Türkiye'de kruvaziyer yolcu trafiği, 2017 yılı Ocak-Mart döneminde yüzde 75 daraldı.
Türkiye'de kruvaziyer yolcu trafiği, 2017 yılı Ocak-Mart döneminde yüzde 75 daraldı.
Kaynak: Dunya.com
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