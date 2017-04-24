Antepli Futbolcuyu İntihara Sürükleyen Kronik Yorgunluk Sendromu Nedir

Gaziantepsporlu Frantisek Rajtoral'ın evinde ölü bulunmasının ardından Çekya'da şok yaşanıyor. Çek basınında futbolcunun ülkesindeyken 'kronik yorgunluk' ve 'tükenmişlik sendromu' nedeniyle tedavi gördüğü belirtildi. İşte modern çağın hastalığı kronik yorgunlukla ilgili her şey...

KRONİK YORGUNLUK SENDROMU

6 aydan uzun süredir devam eden yorgunluktan mı yakınıyorsunuz? Akşamları erken yatıyor ama yine de sabahları çok yorgun mu kalkıyorsunuz? Dikkatinizi bir türlü toplayamadığınız ve depresif tavırlar sergilediğiniz için iş hayatında sorunlar mı yaşıyorsunuz? Gerekli enerjiyi bulamadığınızdan dolayı bir süredir sosyal hayatınızdan uzak mı kalıyorsunuz?

Yanıtınız ''evet'' ise dikkatli olun, bu sorunlarınızın altında yatan neden son zamanlardaki yoğun iş temponuz değil, ''Kronik Yorgunluk Sendrom''u olabilir.

TANI VE TEDAVİ

Kronik Yorgunluk Sendromu için spesifik bir test yoktur. En az dört semptomun bir arada görülmesi gerekir. Özellikle çok uzun süreli nedensiz yorgunluk tanı koymada önemli rol oynar.

Yapılan muayene ve testlerle olası sebepler dışlandıktan sonra tanısı konulan hastalığın semptomik ve kombine tedavisi gerekir. Tedavinin amacı semptomları azaltmaktır. Birçok Kronik Yorgunluk Sendromu hastasının tedavi ile düzelen depresyonu ve psikolojik bozuklukları vardır.

TEDAVİ;

• Davranışsal terapi ve bazı hastalar için derecelenmiş egzersiz

• Sağlıklı beslenme

• Uyku yönetim teknikleri

• Ağrıyı, rahatsızlığı ve ateşi düşürecek ilaç tedavisi

• Anksiyete için ilaç tedavisi

• Depresyon için ilaç tedavisi kombinasyonunu içerir.

HASTA, SOSYAL YAŞAM İÇİN TEŞVİK EDİLİR

Kronik Yorgunluk Sendromu yaşayan hastalar aktif bir sosyal yaşam için teşvik edilir. Rahatlama ve stres azaltma teknikleri kronik ağrı ve yorgunluğu azaltmaya yardımcı olabilir, fakat bunlar Kronik Yorgunluk Sendromu için esas tedavi yöntemi değildir.

Orta dereceli fiziksel egzersiz de yararlı olabilir. Hekiminiz ne kadar aktivite yapabileceğiniz ve yavaşça bunu nasıl artırabileceğiniz konusunda size yardımcı olabilir.

UZMANINIZI ARAYIN

Eğer inatçı, sık yorgunluk hissediyorsanız hastalığın semptomları olsun ya da olmasın uzmanınızı arayın. Başka ciddi hastalıklarda benzer bulgular verebilir ve bunların dışlanması gereklidir.

EN ETKİLİ YÖNTEMLERDEN BİRİ, KADEMELİ EGZERSİZ TEDAVİSİ

Klinik Psikolog Elçin Orhan, Kronik Yorgunluk Sendromu'na karşı en etkili yöntemlerden birinin, kademeli egzersiz tedavisi olduğunu belirtiyor. Yapılan araştırmalar, kademeli egzersiz yapmanın Kronik Yorgunluk Sendromlu hastaların günlük aktivitesini arttırdığını, yorgunluk semptomlarını azaltıp, egzersiz kapasitesini geliştirdiğini ortaya koymuş.

Bu nedenle haftanın en az 3 günü, günde en fazla 30 dakika yürüyüş yapın. Bu süreye yorgunluk ve diğer semptomlarınıza göre yürüyüş sürenizi 1-2 dakika artırarak ulaşın. Örneğin 10 dakika yürüyüşle başlayıp, süreyi her gün 1-2 dakika uzatın.