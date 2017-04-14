Kronik Ağrılardan Nöralterapiyle Kurtulun!

Enjeksiyon yöntemiyle bio-elektriksel hasarların ortadan kaldırılmasına yönelik uygulanan "Nöralterapi"; hastaya özel, bütüncül, bilimsel, doğal, yan etkisiz bir tedavi yaklaşımı olarak ön plana çıkıyor. İstinye Üniversite Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Özgür Taşpınar, bu yöntemin uygulandığı alanlar ve tedavi şekli hakkında bilgiler paylaştı.

Hastalıkların ve geçmeyen ağrıların temelinde otonom sinir sisteminde oluşan bio-elektriksel hasarlar yer alıyor. Yaşamımız boyunca geçirdiğimiz mikrobik hastalıklar, ameliyatlar, kazalar, fiziksel ve psikolojik travmalar, bio-elektriksel sorunlu alanlara sebep olabiliyor. İstinye Üniversite Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Özgür Taşpınar da bio-elektriksel hasarları tedavi etmek amacıyla da enjeksiyon yöntemi ile uygulanan "Nöralterapi" yöntemine dair bilgiler vererek, bu yöntemin hastaya özel, bütüncül, bilimsel, doğal, yan etkisiz bir tedavi yaklaşımı olduğunu söyledi. Dr. Özgür Taşpınar, nöralterapiyle ilgili şunları kaydetti:

KRONİK AĞRILAR SON BULUYOR

Nöralterapi hemen hemen her hastalıkta kullanılabilen bir tedavi metodudur. Nöralterapi ile kronik, yani geçmeyen ağrılarınızdan kurtulabilirsiniz. Şöyle ki; Nöralterapi, "otonom" diğer bir adıyla "vejetatif" sinir sistemine etki ederek vücudun iç dengesine kavuşmasını sağlayan bölgesel bir enjeksiyon yöntemidir. Aynı zamanda vücudun tamir sistemlerini de harekete geçirerek bedenin kendi kendisini tedavi etmesine izin verir. Bu nedenle de etkileri kalıcıdır. Cilde, organlara, vücuttaki tüm yara ve ameliyat izlerine uygulama yapılmaktadır. Uygulamalarda genellikle ince, küçük insülin iğne uçları kullanılmaktadır. Amaç iğne yapmak değil, nöral sistemde bio-elektriksel bir etki oluşturmaktır. İğnenin yapılacağı bölgeler hastaya ve şikayetine bağlı olarak değişebilmektedir. Uygulama sırasında yapılan enjeksiyonlar direk sinirler içine değil, sinirlerin en yoğun bulunduğu cilt altı bölgelerine yapılmaktadır. Bu nedenle yan etkisi yok denecek kadar azdır.

TOKSİK MADDELER ATILIR, İLAÇ DOZU AZALIR

Nöralterapi tedavisi hastayı bütünsel olarak ele almaktadır. Hastanın geçmişte yaşadığı stresler, psikolojik travmalar, günlük yaşamda maruz kalınan elektromanyetik alanın (trafo, akıllı telefonlar, otoban, trafik, tren yolları vb.) oluşturduğu etkilere yönelik de detoks etkisi bulunmaktadır. Nöralterapi ile bağ dokusunda yüklenen ilaç metabolitleri salınır ve bu sayede toksik maddelerin atılımı artırılmış olur. Kronik ilaç kullanımı olan hastalarda kullanılan ilaç dozu azalmaya başlar. Ayrıca bağ dokuda biriken civa gibi toksik maddelerin de atılımı artar.

Vücuttaki geçirilmiş cerrahilerden sonraki yara izleri, yanık skarları dolaşımı bozarak bozucu alan oluşturmaktadır. Nöralterapide bu bölgelere de tedavi uygulanır. Özellikle klasik tıbbın yetersiz kaldığı uzun süreli, geçmeyen ağrılarda çok etkindir. Hormonal bozukluklarda, sistemik bazı hastalıklarda da etkili olur. Genel sağlık için koruyucu etkisi de çok yüksektir.

NÖRALTERAPİNİN KULLANILDIĞI HASTALIKLAR

Boyun, sırt ve bel ağrıları gibi kas kökenli ağrıların tedavisinde

Bel ve boyun fıtıklarında ağrıların giderilmesinde

Eklem hastalıkları (menisküs yırtılması, eklem içindeki sıvının azalması, sporcu yaralanmaları)

Sinir basısına bağlı oluşan ağrıların tedavisi

Romatizmal hastalıkların tedavisi

Fibromiyalji (yaygın kas ağrıları), devamlı yorgunluk hissi ve halsizlik tedavisi

Migren ve gerilim tipi baş ağrıları

Trigeminal nevralji

Fasial paralizi (yüz felci, erken teşhis, 3-6 ay içinde)

Periferal nöropati

Omuz artrozları

Tenisçi dirseği

Osteoartrit

Siyatalji

Depresyon ve stres

Vücudun toksinlerden arındırılması

Anti-aging (yaşlanmanın önlenmesi)