Kronik Ağrılar İş Gücü ve Ekonomik Kayıp Sebebi"

Medicana International Hastanesi Algoloji ve Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Rıdvan Alaca, her yıl kronik ağrıya bağlı olarak 700 milyon iş günü ve 60 milyar dolar zarar meydana geldiğinin tahmin edildiğini belirtti.



Alaca, yaptığı yazılı açıklamada ağrı biliminin, nedeni genellikle bilinen ancak konservatif tedavi yöntemleriyle iyileştirilemeyen kas, iskelet ve sinir sistemi kaynaklı ağrıların tanı ve tedavisiyle ilgilenen bir bölüm olduğunu aktardı.



"Her yıl kronik ağrıya bağlı olarak 700 milyon iş günü ve 60 milyar dolar zarar meydana geldiği tahmin edilmektedir. Bu da ülkelere ciddi bir iş gücü kaybı ve ekonomik yük getirmektedir. Bunun yanında hastaların yaşam kalitesi ciddi bir şekilde düşmektedir." görüşünü dile getiren Alaca, şöyle devam etti:



"Uluslararası Ağrı Araştırmaları Teşkilatı tarafından yapılan tanımlamaya göre ağrı, 'Vücudun herhangi bir yerinden kaynaklanan, gerçek ya da olası bir doku hasarı ile birlikte bulunan, insanın geçmişteki deneyimleriyle ilgili, duyusal, afektif, hoş olmayan bir duyudur.' Ağrının en önemli özelliği bu tanımlamada da ifade edildiği gibi duyusal yani sinir lifleriyle taşınan olmasının yanında duygusal olmasıdır. Yani çevresel faktörler, genetik, hormonal faktörler ve kültür farklılıkları ağrının hissedilmesini ciddi şekilde etkiler. Ağrı her zaman kişiye özel olup, kişiden kişiye büyük farklılıklar taşır."



"Ağrıyla yaşamak kader değil"



Prof. Dr. Alaca, ağrının sübjektif bir duygu olduğuna işaret ederek, "Günümüzde mevcut tanı yöntemleriyle birçok ağrıda objektif bir bulgu elde edilemeyebilir. Bu tip ağrıları hemen psikojenik kökenli ağrılar olarak tanımlamak doğru olmayacaktır. Özellikle sinir sistemi kaynaklı ağrılar bunlara örnek verilebilir." değerlendirmesinde bulundu.



Kliniklerinde başta kas, iskelet ve sinir sistemi kaynaklı ağrılar olmak üzere birçok ağrıyla ya da sonucuna yönelik mücadele edildiğini vurgulayan Alaca, şunları kaydetti:



"Ağrıya müdahale etmede çeşitli güncel yöntemlerden yararlanmaktayız. Ağrıyla yaşamak kader değil. En sık çeşitli tipte ağrı kesici ilaçlar kullanılır. Fizik tedavi cihazları ve rehabilitasyon teknikleri de ağrıyı gidermede önemli bir seçenektir. Bunun dışında enjeksiyonlar en sık kullanılan yöntemlerden biridir. Bu enjeksiyonlar daha çok eklemlere, kas içine, sinirlere ve omurgaya yapılmaktadır. Ayrıca çeşitli ağrı kesici cihazlar da ağrı kesilmesi için kullanılmaktadır."