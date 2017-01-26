Krokodil Adlı Uyuşturucu Tiryakisini Çürüyen Zombiye Dönüştürüyor

Fotoğrafçı Emanuele Satolli, Rusya ve Ukrayna'da bağımlıları arasında 'krokodil' adıyla bilinen ölümcül uyuşturucunun etkilerini belgelemek için Yekaterinburg şehrine üç kez seyahat etti. Uyuşturucu tiryakileri, eroinin yerini alacak ucuz bir alternatif olarak dezomorfini 'pişiriyor' ve buna krokodil adını veriyor. Güvenlik güçlerinin sıkı ve sert tedbirleri zehir tüccarlarına göz açtırmayınca temini zorlaşan eroinin yerine ikame edilen 'krokodil'in kullanımı Rusya'da son yıllarda yükselişe geçti.

BAĞIMLILARINI ZOMBİLERE DÖNÜŞTÜRÜYOR, İKİ SENE İÇİNDE ÖLDÜRÜYOR

Krokodili kullanan tiryakilerin ciltleri kabuklanıyor ve pişirme sürecinde eklenen kimyasal maddelerden dolayı vücuda enjekte edildiği bölgedeki dokuları çürütüyor. Rus narkotik uzmanı Sergey Agakalov: "Krokodili kullanan kişi bedeni çürüyen bir zombiye dönüşüyor. Tiryakisinin iğrenç kokusu birkaç adım uzaklıktan da rahatlıkla alınabiliyor." sözlerini dile getirdi. İstatistiklere göre krokodil tiryakileri genellikle iki yıl içinde ölüyor. Rusya ve Doğu Avrupa'da krokodilin binlerce tiryakisini öldürdüğü kayıtlara geçti.

2013'TE TANIDIĞI ON TİRYAKİDEN SADECE ÜÇÜ HAYATTA KALMIŞ

Fotoğrafçı Emanuele Satolli, "Krokodil'in Mirası" adlı albüm çalışmasının çekimleri esnasında, Yekaterinburg'da 2013'te tanıştığı on tiryakiden yalnızca üçünün hayatta kaldığını açıkladı.