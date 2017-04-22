Kritik Maçta Kazanan Yok

TFF 1. Lig'de şampiyonluk yarışını ilgilendiren karşılaşmada lider Evkur Yeni Malatyaspor, deplasmanda Giresunspor ile 1-1 berabere kaldı.



TFF 1. Lig'de şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren "6 puanlık" maçta kazanan çıkmadı. 29. haftaya 53 puanla lider giren Evkur Yeni Malatyaspor, 46 puanlı Giresunspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.



Giresunspor 18'de Volkan Okumak ile öne geçti. Sedat Ağçay'ın 25'teki golü, karşılaşmanın skorunu ilan etti.



Bu sonuçla Evkur Yeni Malatyaspor puanını 54'e yükseltti. Giresunspor'un puanı ise 47 oldu.