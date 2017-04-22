Kritik Maçta Kazanan Yok
Lider Evkur Yeni Malatyaspor, deplasmanda Giresunspor ile berabere kaldı.
TFF 1. Lig'de şampiyonluk yarışını ilgilendiren karşılaşmada lider Evkur Yeni Malatyaspor, deplasmanda Giresunspor ile 1-1 berabere kaldı.
TFF 1. Lig'de şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren "6 puanlık" maçta kazanan çıkmadı. 29. haftaya 53 puanla lider giren Evkur Yeni Malatyaspor, 46 puanlı Giresunspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.
Giresunspor 18'de Volkan Okumak ile öne geçti. Sedat Ağçay'ın 25'teki golü, karşılaşmanın skorunu ilan etti.
Bu sonuçla Evkur Yeni Malatyaspor puanını 54'e yükseltti. Giresunspor'un puanı ise 47 oldu.
Kaynak: Sporvadisi.com
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