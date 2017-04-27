Kritik Maçın Hakemi Belli Oldu

Spor Toto Süper Lig'de 29. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.



Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre haftanın maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:



Yarın:



20.00 Gaziantepspor-Kardemir Karabükspor: Özgür Yankaya



29 Nisan Cumartesi:



16.00 Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor: Halil Umut Meler



19.00 Trabzonspor-Gençlerbirliği: Fırat Aydınus



30 Nisan Pazar:



13.00 Kasımpaşa-Akhisar Belediyespor: Arda Kardeşler



16.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor: Ali Palabıyık



19.00 Adanaspor-Antalyaspor: Alper Ulusoy



19.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş: Cüneyt Çakır



1 Mayıs Pazartesi:



20.00 Bursaspor-Galatasaray: Halis Özkahya



20.00 Osmanlıspor-Atiker Konyaspor: Volkan Bayarslan