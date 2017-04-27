Kritik Maçın Hakemi Belli Oldu

Ligde 29. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı - Medipol Başakşehir-Beşiktaş maçını Cüneyt Çakır yönetecek

Kritik Maçın Hakemi Belli Oldu

Spor Toto Süper Lig'de 29. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre haftanın maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 Gaziantepspor-Kardemir Karabükspor: Özgür Yankaya

29 Nisan Cumartesi:

16.00 Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor: Halil Umut Meler

19.00 Trabzonspor-Gençlerbirliği: Fırat Aydınus

30 Nisan Pazar:

13.00 Kasımpaşa-Akhisar Belediyespor: Arda Kardeşler

16.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor: Ali Palabıyık

19.00 Adanaspor-Antalyaspor: Alper Ulusoy

19.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş: Cüneyt Çakır

1 Mayıs Pazartesi:

20.00 Bursaspor-Galatasaray: Halis Özkahya

20.00 Osmanlıspor-Atiker Konyaspor: Volkan Bayarslan


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