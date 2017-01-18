45 Dakikalık Kılıçdaroğlu-Bahçeli Zirve Sonrası 5 Cümlelik Açıklama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Genel Kurulu'nda ilk tur görüşmeleri tamamlanan anayasa değişiklik teklifini görüşmek üzere Meclis'te bir araya geldi. Görüşme 45 dakika sürdü.

KILIÇDAROĞLU KISA KONUŞTU, BAHÇELİ TEK CÜMLEYLE CEVAP VERDİ

45 dakika süren zirve sonrası iki lider gazetecilerin karşısına geçti. Kılıçdaroğlu'nun CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu buluşma sonrası, "MHP Türk demokrasi tarihinin çok önemli bir partisidir. Bugünlerde benim şahsen görüşmeye ihtiyacım vardı. Sayın Başkanı ziyaret ettim, lütfedip kabul ettiler. Anayasa değişikliği ile ilgili kaygılarımı paylaştım. Kendisine çok teşekkür ederim" dedi. MHP Lideri Bahçeli ise "Genel Başkanım gereğini söylediler" deyip daha fazla açıklama yapmadı.

CHP GRUP BAŞKANVEKİLLERİ GÖRÜŞMEYE KATILMADI

Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye gelen görüşme teklifinin ardından iki lider az önce biraraya geldi. Görüşmede saat 12.00 itibarıyla başladı. Kılıçdaroğlu'na eşlik eden CHP Grup Başkanvekilleri Özgür Özel ve Levent Gök'ün ise görüşmeye katılmaması dikkat çekti.



2. TUR BAŞLIYOR

Öte yandan Meclis'te anayasa görüşmelerinin 2. tur oylaması da bugün başlayacak.