Kreşte skandal görüntüler kameraya yansıdı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinde kaydedilen görüntülerde, görevli kadının, yürümeye çalışan çocuğu tutarak sertçe yere ittirdiği görülüyor. Bununla da kalmayan kadın, önce kucağındaki çocuğu ardından da yere ittiği çocuğu sert hareketlerle yatağın üzerine atarak yatırıyor. İnternetten canlı yayınlanan görüntüler, çocuklardan birinin ailesince cep telefonuna büyük bir şaşkınlıkla kaydediliyor.



(İHA)