Kreş Öğrencilerinin 23 Nisan Gösterisi

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, özel bir kreşin öğrencileri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kentteki Tekira AVM'nin kış bahçesinde dans gösterileri yaparak kutladı.



20 Nisan'da yapılan etkinlikte, Tekira AVM kış bahçesinde kurulan alanda, 3-4-5 yaş gruplarından oluşan kreş öğrencileri, saygı duruşunun ve İstiklal marşının okunmasının ardından, program dahilinde öncelikle serbest dans gösterisi, ardından dünya çocukları dans gösterisini sundu. Minik öğrenciler son olarak 23 Nisan Şiir Diletisi ile Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını coşkuyla kutladı.



23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında, minik öğrenciler tarafından düzenlenen etkinlikte, kreş öğrencileri ve aileleri keyifli anlar yaşadı. - TEKİRDAĞ