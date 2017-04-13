Kremlin: "Ukrayna Konusu Ayrıntılı Olarak Ele Alınmadı"

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Putin ile Tillerson görüşmesinde Ukrayna'nın ayrıntılı olarak ele alınmadığını, Kuzey Kore ve Yakın Doğu'daki problemlerin daha geniş kapsamda görüşüldüğünü söyledi. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un görüşmelerinde Ukrayna konusunun ayrıntılı olarak ele alınmadığını dile getirdi. Peskov, çok hassas bir konu olduğunu kaydederek, "Ayrıntılı olarak ele alınmadı. ABD'nin Ukrayna ile daha az ilgilenmesi, görüşmenin sürecinin en büyük kısmını Kuzey Kore ve Yakın Doğu'daki problemler oluşturdu" ifadelerini kullandı.



(Tatiyana Şuvalova/İHA)