Kremlin, Türkiye'deki Referanduma İlişkin Açıklamada Bulundu

Rusya Devlet Başkanı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye'de düzenlenen Referandumun Türkiye'nin iç işi olduğunu; herkesin Türk milletinin iradesine saygı göstermesi gerektiğini belirtti.



Peskov, "Düzenlenen referandum , Türkiye Cumhuriyeti'nin iç işidir. Türk milletin iradesine herkesin saygı duyması gerektiğini düşünüyoruz" dedi. - Kaçmaz