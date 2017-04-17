Kremlin, Türkiye'deki Referanduma İlişkin Açıklamada Bulundu

Rusya Devlet Başkanı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye'de düzenlenen Referandumun Türkiye'nin iç işi olduğunu; herkesin Türk milletinin iradesine saygı göstermesi gerektiğini belirtti.

Kremlin, Türkiye'deki Referanduma İlişkin Açıklamada Bulundu

Rusya Devlet Başkanı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye'de düzenlenen Referandumun Türkiye'nin iç işi olduğunu; herkesin Türk milletinin iradesine saygı göstermesi gerektiğini belirtti.

Peskov, "Düzenlenen referandum , Türkiye Cumhuriyeti'nin iç işidir. Türk milletin iradesine herkesin saygı duyması gerektiğini düşünüyoruz" dedi. - Kaçmaz

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