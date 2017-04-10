Kremlin'den Suriye Açıklaması
Kremlin Basın Sözcüsü Peskov, "Amerikan tarafı böylelikle, Suriye'de iş birliği ile diğer aktörlerin çıkarları ve endişelerini dikkate almak konularındaki isteksizliğini göstermiş oldu.
Kremlin Basın Sözcüsü Peskov, "Amerikan tarafı böylelikle, Suriye'de iş birliği ile diğer aktörlerin çıkarları ve endişelerini dikkate almak konularındaki isteksizliğini göstermiş oldu." açıklamasında bulundu.
Kaynak: Dunya.com
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