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Kremlin'den Suriye Açıklaması
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Kremlin'den Suriye Açıklaması

Kremlin Basın Sözcüsü Peskov, "Amerikan tarafı böylelikle, Suriye'de iş birliği ile diğer aktörlerin çıkarları ve endişelerini dikkate almak konularındaki isteksizliğini göstermiş oldu.

Kremlin'den Suriye Açıklaması

Kremlin Basın Sözcüsü Peskov, "Amerikan tarafı böylelikle, Suriye'de iş birliği ile diğer aktörlerin çıkarları ve endişelerini dikkate almak konularındaki isteksizliğini göstermiş oldu." açıklamasında bulundu.

Kaynak: Dunya.com

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Surıye, Suriye