Kremlin'den Referandumunu Yorumu

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, referandum ile ilgili açıklamasında "Herkesin Türk halkının iradesine saygı göstermesi gerektiğine inanıyoruz" dedi.



Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Türkiye'de düzenlenen anayasa referandumunun sonuçlarını yorumlayarak, bunun ülkenin egemen meselesi olduğunu herkesin Türk halkının iradesine saygı göstermesi gerektiğini vurguladı. Açıklamada, "Geçen referandum - Türk Cumhuriyeti'nin egemen meselesi. Herkesin Türk halkının iradesine saygı göstermesi gerektiğine inanıyoruz" denildi. - MOSKOVA