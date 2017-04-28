Kremlin Duyurdu: Erdoğan-Putin Görüşmesinde Suriye ve Terör Ele Alınacak
Kremlin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in 3 Mayıs'ta gerçekleştireceği görüşmede Suriye krizi ve terörle mücadele konusunu görüşeceklerini açıkladı.
Kremlin'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 3 Mayıs'ta gerçekleştireceği görüşmeye dair açıklama yapıldı.
TERÖR KONULARI ELE ALINACAK
Reuters'ın Tass haber ajansından aktardığına göre görüşmede Suriye ve terörle mücadele konuları ele alınacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rus lider Putin 3 Mayıs'ta Soçi'de görüşecek.