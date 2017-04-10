Kremlin ABD'ye Rest Çekti; Peskov ve Lavrov'dan Kafa Karıştıran Açıklama Geldi

Kremlin, ABD'nin Suriye'deki hava üssüne saldırısını gerekçe göstererek, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile Putin arasında Çarşamba günü yapılması planlanan görüşmenin iptal edildiğini açıkladı.

PESKOV: BÖYLE BİR TOPLANTI HİÇ PLANLANMADI

Ancak Devlet Başkanı Sözcüsü Dmitry Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada böyle bir toplantının planlanmadığını, görüşme planlandığı takdirde Tillerson'ın Putin'le değil, Rus meslektaşı Sergey Lavrov ile görüşeceğini ifade etti.

LAVROV DA GÖRÜŞMEYİ DOĞRULAMADI

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da, "Böyle bir toplantı planlamadık ve şu anda başkanın günlüğünde Tillerson ile bir görüşmesi yer almıyor" ifadelerini kullandı.

İKİ ÜLKE İLİŞKİLERİ GERGİN

ABD, Suriye rejiminin birçok sivilin hayatını kaybetmesine neden olan kimyasal saldırısı üzerine Suriye'deki hava üssüne füzeyle saldırmıştı. Moskova, Suriye ordusunun saldırıyı gerçekleştirdiğine dair kanıt olmadığını ve ABD'nin füze saldırılarının uluslararası hukuku ihlal eden bir saldırganlık eylemi olarak nitelendirildiğini açıklamıştı. Bu açıklamaların ardından Rusya ve ABD ilişkileri gerilmişti.