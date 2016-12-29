Kremlin Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin 35 Rus diplomatın ülkeyi terk etmesini istemesine "mütekabiliyet prensibine" göre karşılık verileceğini ve cevabın ne olacağına Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in karar vereceğini söyledi.
Kremlin Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin 35 Rus Diplomatın Ülkeyi Terk Etmesini İstemesine...
Kremlin Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin 35 Rus diplomatın ülkeyi terk etmesini istemesine "mütekabiliyet prensibine" göre karşılık verileceğini ve cevabın ne olacağına Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in karar vereceğini söyledi.
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