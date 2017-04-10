Kremlin: ABD'nin Yeni Yaptırımları Hakkında Bilgimiz Yok

Rusya Devlet Başkanı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kremlin'in ABD'nin Rusya'ya uygulayabileceği yeni yaptırımlar konusunda bilgi sahibi olmadıklarını söyledi. Peskov, ABD Başkanı veya ABD yönetiminin bu tür açıklamalarda bulunmadığı için, Rusya'nın buna göstereceği belirli bir tepkinin şu an bulunmadığını bildirdi.



Peskov, yeni yaptırımların uygulanmasıyla ilgili detayların bilinip bilinmediği ve Rusya'nın bu adıma nasıl tepki vereceği soruları üzerine, "Rusya'nın tepkisi söz konusu olamaz, ABD'nin BM Daimi Temsilcisi bir açıklama yapmıştı ancak halihazırda ne ABD Başkanı Trump ne de temsilcileri bu konuda açıklamalarda bulundu. Kremlin'e yani yaptırımlara dair bilgileri içeren belge sunulmadı. Zaten onu nasıl görebiliriz? Bu evrakın olup olmadığı konusunda bile haberimiz yok" dedi.



ABD'nin BM daimi temsilcisi Nikki Haley, ABD Başkanı Trump'ın Suriye'yi destekleyen Rusya ve İran'a karşı yeni yaptırımların uygulanmasını değerlendirdiğini belirtmişti. - Moskova