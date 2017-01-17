Krediye Ulaşım Kolaylaştırılmalı

Özellikle krizin olduğu ve piyasaların dengesinin bozulduğu bu dönemlerde devlet politikalarının çok önemli olduğunu söyleyen Benevre Beytepe Yönetim Kurulu Başkanı Memduh Türkoğlu şunları söyledi: "Böyle zaman dilimlerinde ekonomiyi canlandırmak ve hareketlendirmek adına doğru adımlar atılmalı. Ekonomik politikalarda ön sıralara alınması gereken konuların başında; krediye ulaşım ile alakalı pürüzlerin ortadan kaldırılması gelmektedir. Vatandaş krediye ulaşımda zorluk yaşamamalı."

'Krediye ulaşım koşulları esnetilmeli'

Konut sektörünün hem istihdam sağlaması hem de lokomotif sektör olması nedeniyle krizden etkilenmemesi gerektiğini belirten Türkoğlu"Türkiye'nin içinde bulunduğu bu krizi hızlıca aşmasını sağlamak için tüketicilerin krediye ulaşma koşullarının esnetilmesi gerekiyor. Tüketiciye konut kredisi verilirken bankalar tarafından istenen bir takım rasyolar var. Bu rasyoların tüketici lehine esnetilmesi ile krizin daha kolay bir şekilde atlatılacağını düşünüyoruz. Geçmişte de Türkiye'de bu tarz politikaların uygulandığunı biliyoruz. Şu anda ; ABD'de Donald Trump tarafından da benzer politikaların benimsendiğini görüyoruz. Trump, ABD'nin içinde bulunduğu durgunluğu aşması için en azından 1 Trilyon Dolarlık alt yapı yatırımı ön görüyor ve Morgage kredilerinin yeniden Amerika'da esnetilmesi üzerine çalışmalar yapıyor. Dolayısıyla bu yöntem bizim açımızdan da uygulanabilir bir yöntem."

Esneklik ekonomiye can suyu getirir

Memduh Türkoğlu, kriz dönemlerinde tüketici kredilerinin önüne konulan sıkı politikaların, ekonomik olarak sorunlar yaratabileceğinin altını çizdi. Türkoğlu sözlerine şunları ekledi:"Daha sıkı önlemler, daha sıkı para politikaları ve zor kredi koşulları getirirseniz bu krizin daha derinleşmesine yol açar. Onun için bizim konut sektörü olarak hükümetten beklentimiz tüketicilerin konut kredilerine ulaşımının kolaylaştırılması ve esnek koşullar sağlanması. Bu etkenler sağlandığında ekonomiye can suyu sağlanmış olacak, vatandaşın korkmadan krediye yönlenmesi sağlanacaktır."

En doğru karar

Sunduğu kira ve aidat garantisi ile de Benevre Beytepe projesinin yatırım yapmak isteyenler için en doğru karar olduğunu anlatan Benevre Beytepe Yönetim Kurulu Başkanı Memduh Türkoğlu sözlerine şunları ekledi "Bizim projemiz başı ve sonu belli olan bir proje. 31 Ağustos tarihinde teslim edilecek olan Benevre Beytepe aynı zamanda en akıllı yatırım. Ankara'nın en nezih semtlerinden birinde yükselen projemiz; hemen tapu, kolay ödeme, 10 yıl vadeli banka garantisi ve kira garantisi ile büyük kolaylık sağlıyor. "

