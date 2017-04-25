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Kreditör Temsilcileri Yeniden Atina'da
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Kreditör Temsilcileri Yeniden Atina'da

Yunanistan'ın kreditörlerinin temsilcileri, yeni kredi dilimini serbest bırakacak anlaşmanın sağlanması için 4 ay sonra Atina'ya geri döndü.

Kreditör Temsilcileri Yeniden Atina'da

Yunanistan'ın kreditörlerinin temsilcileri, yeni kredi dilimini serbest bırakacak anlaşmanın sağlanması için 4 ay sonra Atina'ya geri döndü.

Kaynak: Dunya.com

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