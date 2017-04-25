Kreditör Temsilcileri Yeniden Atina'da
Yunanistan'ın kreditörlerinin temsilcileri, yeni kredi dilimini serbest bırakacak anlaşmanın sağlanması için 4 ay sonra Atina'ya geri döndü.
Yunanistan'ın kreditörlerinin temsilcileri, yeni kredi dilimini serbest bırakacak anlaşmanın sağlanması için 4 ay sonra Atina'ya geri döndü.
Kaynak: Dunya.com
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