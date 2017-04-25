Kreditör Temsilcileri Yeniden Atina'da

Mali krizdeki Yunanistan'ın uluslararası kreditörlerinin temsilcilerinin Atina'ya dönmesiyle kurtarma paketinin yeni dilimine ilişkin görüşmeler yaklaşık 4 aylık aradan sonra yeniden başlıyor.



Yunanistan Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bugün ikinci gözden geçirme süreci reformları kapsamında enerji başlığındaki özelleştirmeler görüşülecek.



Görüşmelere, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Avrupa Birliği (AB) kurumlarının temsilcilerinin yanı sıra Yunanistan Enerji Bakanı Yorgos Stathakis, Maliye Bakanı Efklidis Çakalotos katılacak.



Taraflar arasındaki son pürüzlerin giderilerek, teknik heyetler arasında öncü anlaşmaya varılması hedefleniyor.



Yunanistan hükümeti, anlaşmanın sağlanması halinde mayıs ayı ortasında reformların bir torba yasa ile meclise getirilerek onaylanmasını sağlamayı planlıyor.



Bu durumda, 22 Mayıs'taki Avro Grubu toplantısında yeni kredi diliminin onaylanması beklentisi hakim. Yunanistan'ın temmuz ayında kreditörlere 7 milyar avroluk geri ödemesi bulunuyor.



Avro Grubunun 7 Nisan'daki toplantısında taraflar uzun süren uzlaşmazlıkların sonunda çerçeve anlaşma sağlamıştı. Buna göre, Yunanistan 2019 ve 2020'de emeklilik maaşları ve vergi muafiyeti tavan sınırını düşürerek ek kemer sıkma önlemleri almayı kabul etmişti.



Yunan tarafının talep ettiği orta vadede ülkenin 315 milyar avroyu bulan kamu borcunun hafifletilmesi konusunda ise bir anlaşma sağlanabilmiş değil.



Bu konuda, özellikle IMF ve Almanya arasında fikir ayrılığı mevcut.