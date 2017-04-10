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Krediler Hareketlendi, Mevduatın Ateşi Çıktı
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Krediler Hareketlendi, Mevduatın Ateşi Çıktı

Krediler KGF destekleriyle hareketlenirken bankaların ana fonlama aracı mevduat tarafında rekabet yine arttı.

Krediler Hareketlendi, Mevduatın Ateşi Çıktı

Krediler KGF destekleriyle hareketlenirken bankaların ana fonlama aracı mevduat tarafında rekabet yine arttı. Faizler yüzde 14'e yakın düzeyde seyrediyor

Kaynak: Dunya.com

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