Krediler Hareketlendi, Mevduatın Ateşi Çıktı
Krediler KGF destekleriyle hareketlenirken bankaların ana fonlama aracı mevduat tarafında rekabet yine arttı.
Krediler KGF destekleriyle hareketlenirken bankaların ana fonlama aracı mevduat tarafında rekabet yine arttı. Faizler yüzde 14'e yakın düzeyde seyrediyor
Kaynak: Dunya.com
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