Kredi Kartlarının Yeni Nesil Şifreleme Yöntemi "Parmak İzi Okuyucu Sensörler"

Nakit paraya alternatif olarak piyasaya sürülen ve yeni nesil ödeme aracı olan kredi kartları, dönem dönem güvenlik ihlalleri nedeniyle gündem konusu olmuş ve bu soruna alternatif çözümler üretilmeye çalışılmıştı.



Ödeme esnasında kullanıcının girmesi gereken şifrenin gizliliğini korumak amacıyla hayata geçirilen alternatif fikirlerin yetersiz kalması, finans kuruluşlarını bu alanda yeni projeler üzerinde çalışmaya sevk etti.



Daha önceki yıllarda verilerin gizliliği sadece şifrelerle sağlanırken, akıllı cihazlarda kullanıcılara sunulan parmak izi okuyucu sensörler, daha güvenli olduğu gerekçesiyle kısa sürede kendisine oldukça geniş bir pazar yaratmayı başardı.



Telefonlarımızın yanı sıra bilgisayarların, kasaların ve kapıların da vazgeçilmezi olan bu sistem, parmak izinin kişiye ait olmasından dolayı güvenlik ihlallerinin önüne geçeceği düşüncesiyle, MasterCard tarafından alınan kararın ardından kredi kartlarında da kullanılmaya başlanacak.



Güney Afrika'da test aşamasında olan parmak izi sensörlü kredi kartları, ödeme yapmayı hem daha kolay, hem de daha güvenli bir hale getirmenin yanı sıra; şifre girerken yazdığımız sayıları gizleme derdini ortadan kaldırıyor.