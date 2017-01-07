Kredi Kartları Yasası

Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) Babaeski Meslek Yüksekokulu'nda, kredi kartları kanunu ve sigorta işlemlerinde yaşanan sorunlar konferansı düzenlendi.



Bankacılık ve Sigortacılık bölümünce okulun kültür merkezinde düzenlenen konferansa, Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ertuğ Can, akademik personel ile öğrenciler katıldı.



Kırklareli Barosu Avukatı Cevahir Cem Yarım, konferansta, kredi kartları kanunlarındaki son durum ve kredi kartları kullanımından kaynaklanan davalarda izlenen yollar, sigorta işlemlerinde yaşanan sorunlarla ilgili bilgiler verdi.



Konferansın ardından, Yarım'a plaket takdim edildi.