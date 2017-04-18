Kredi Kartı Dolandırıcılığı Operasyonu

Antalya merkezli yürütülen soruşturma kapsamında, vatandaşlara ait kredi kartlarından sahiplerinin bilgileri dışında fatura ödemesi yaptıkları belirlenen 4 zanlı yakalandı.



Antalya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 aylık teknik ve fiziki takibin ardından, vatandaşlara ait kredi kartlarından bilgileri dışında fatura ödemesi yaptığı iddia edilen 4 kişiyi gözaltına aldı.



Antalya, Bursa ve Artvin'de gözaltına alınan zanlıların, farklı illerden komisyon karşılığı fatura ödeme merkezleriyle anlaştıkları ve kendi kurdukları sistem üzerinden faturalarını kredi kartı ile ödeyen vatandaşların bilgilerini IVR (sesli yanıt sistemi) ile ele geçirdikleri iddia edildi.



Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda fatura ödeme dekontu ve dijital materyal ele geçirildi. El konulan dijital materyallerde yaklaşık 35 bin kişiye ait kredi kartı bilgisi bulunduğu tespit edildi.



Zanlıların kurdukları iki şirket üzerinden 200 bin fatura ödemesi yaptıkları ve ödedikleri fatura tutarlarının 75 milyon lira olduğu belirlendi. Polis ekiplerinin bu tutarın ne kadarlık kısmının başkalarına ait kredi kartından çekildiğini tespit etmeye çalıştığı öğrenildi.



Polisteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı, bir zanlı ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.